«Einfach nur der Horror!»

Die genauen Umstände und der Hergang der Tragödie von gestern klärt nun die Polizei. Gemeldet wurde der Sturz gemäss Polizeisprecher Bernhard Graser um 9.40 Uhr. Ein Nachbar der eritreischen Familie berichtet, das Kind sei selbstständig über das Elternbett im Schlafzimmer auf den Fenstersims geklettert und deshalb gestürzt. Die Eltern sollen sich in dieser Zeit im Wohnzimmer befunden haben und mit Hausarbeit beschäftigt gewesen sein. Die Polizei geht davon aus, dass diese Schilderung in etwa zutrifft. Doch als wäre der Schock für die Eltern nicht schlimm genug: Geprüft wird nun auch eine mögliche Verletzung der elterlichen Sorgfaltspflicht. Damit wird der Sturz des Mädchens auch zum Fall fürs Familiengericht.

Auffällig ist ausserdem: Das Gebäude ist alt, marode, macht keinen sicheren Eindruck. Die Fenster in den Zimmern liegen tiefer, als man sie heute bauen würde. Im Hausinnern sind diverse Schäden an Decke und Wänden zu erkennen. Fenstergitter lassen sich von aussen entfernen, weil sie kaputt sind und laut einem Anwohner nie repariert wurden – angeblich trotz Meldung an den Vermieter und die Gemeinde. Der Nachbar, der ebenfalls aus Eritrea stammt, sagt: «Die Familie tut mir unendlich leid. Das ist einfach nur der Horror!» Die Wohnungen sind mehrheitlich von Flüchtlingen und Sozialhilfeempfängern bewohnt.