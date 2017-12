Am Samstag kurz vor 11 Uhr prallten in Villmergen auf einer Kreuzung zwei Autos zusammen. Ein 18-jähriger Portugiese beabsichtigte, von der Bünztalstrasse herkommend nach links in die Anglikerstrasse abzubiegen. Dabei kollidierte der DodgeFahrer mit einem entgegenkommenden VW.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt zirka 20'000 Franken. Gemäss ersten polizeilichen Erkenntnissen dürfte der Dodge-Fahrer das Rotlicht missachtet haben. Die Kantonspolizei aberkannte dem jungen Mann den ausländischen Führerausweis.