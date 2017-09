Der 26-jährige Fahrer des Radpanzers hatte aufgrund des Regens beschlagene Scheiben und wollte diese auf der Raststätte reinigen. Dazu verliess er die Autobahn, fuhr auf dem Rastplatz an einer Kolonne von parkierten Lastwagen vorbei und wollte an deren Ende nach rechts in einen Parkplatz einbiegen.