Der Unfall ereignete sich um 13.10 Uhr auf der Glaubenbergstrasse zwischen Finsterwald und Entlebuch, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. In einer leicht abfallenden Rechtskurve kam ein 21-jähriger Lenker mit seinem Auto von der Strasse ab und wurde in ein Waldstück katapultiert, wobei mehrere Bäume geknickt wurden.

Sodann durchschlug das Auto einen Holzunterstand und prallte mit dem Heck in einen Baum. Nach rund 90 Metern kam das total demolierte Gefährt zum Stillstand. Der Lenker wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Gemäss ersten Erkenntnissen erlitt er nur leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 50'000 Franken.

