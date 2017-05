In Basel ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann von drei Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Als er sich wehrte, wurde er an der Hand verletzt. Er liess sich in der Notfallstation behandeln und erstattete später Anzeige, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Donnerstag meldete.

Der 32-jährige Angegriffene hatte um 1.30 Uhr am Claraplatz bei einem Geldautomaten eine Abfrage tätigen wollen, als drei junge Männer auf ihn zukamen und von ihm Zigaretten verlangten. Als er ablehnte, stach einer der Männer mit einem Messer auf ihn ein. Die Polizei sucht nach den mutmasslichen 19- bis 24-jährigen Tätern.