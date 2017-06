Die Tat ereignete sich beim Eingang des Parkhauses, das zu einem Einkaufszentrum gehört. Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte, schoss der Mann mit einer Pistole auf die 38-jährige Frau. Danach richtete er die Waffe gegen sich selbst und verletzte sich schwer.

Er wurde per Helikopter in ein Spital geflogen und befindet sich nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen seien keine weiteren Personen an der Tat beteiligt, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Untersuchung wurde einem Staatsanwalt übergeben.

Die Schüsse waren am Freitag kurz vor 9 Uhr zu hören gewesen, wie die Polizei zunächst gemeldet hatte. Angehörige der Kantonspolizei und der Gemeindepolizei von Ascona begaben sich daraufhin in das Parkhaus und fanden die Tote und den Schwerverletzten.