Die vier Schwerverletzten wurden mit Rettungshelikoptern in Spitäler geflogen. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik sowie in Spitäler in Zams, Bludenz und Feldkirch eingeliefert. Darunter befinden sich laut eines Beamten der Autobahnpolizeiinspektion, den "blick.ch" zitiert, sechs oder sieben Schweizer. Die Schweizer Autos waren mit St. Galler und Thurgauer Schildern unterwegs.

Der Tunnel, der eine wichtige Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg ist, war während rund zweieinhalb Stunden für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Innsbruck berichtete.