Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn haben Unbekannte am Wochenende ab einer Baustelle in Gerlafingen mehrere 1000 Liter Heizöl entwendet. Zur Ermittlung der unbekannten Täterschaft sucht die Polizei Zeugen.

Wie der Polizei erst im Nachhinein gemeldet wurde, hat sich am vergangenen Wochenende vom 2./3. Februar 2019, eine unbekannte Täterschaft Zutritt auf die Grossbaustelle an der Mühlackerstrasse in Gerlafingen verschafft. Anschliessend wurden aus drei Heizaggregaten mehrere 1000 Liter Heizöl abgepumpt und ab der Baustelle entwendet.

Zeugenaufruf:

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die Angaben zu auffälligen Fahrzeugen – die sich zum Abtransport von Heizöl eignen – oder zu allfälligen verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 654 39 69.