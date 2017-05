Die Autobombe explodierte demnach in der Nacht zum Dienstag während des Fastenmonats Ramadan im belebten Stadtbezirk Karrada. Sicherheitskräfte hätten den Anschlagsort und umliegende Strassen abgeriegelt, hiess es.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich über ihr Sprachrohr Amaq zur Tat, die sich gegen eine "Versammlung von Schiiten" gerichtet habe. In den vergangenen Monaten hatte der IS wiederholt Ziele in Bagdad angegriffen. Die Terrorgruppe ist unter anderem für den blutigsten Anschlag seit Jahren im Irak verantwortlich, bei dem ein Selbstmordattentäter im Juli 2016 - ebenfalls in Karrada - mehr als 320 Menschen mit in den Tod riss. Auch dieser Anschlag galt Schiiten.

Fotos und Videoaufnahmen auf der Internetseite des TV-Senders Al-Arabija zeigten brennende Gebäude, zerfetztes Restaurantmobiliar und mit Trümmern übersäte Strassen. Der US-Sonderbeauftragte für die Koordination der internationalen Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, verurteilte die Tat. "IS-Terroristen haben heute Abend in Bagdad Kinder und Familien angegriffen, die in einer Eisdiele zusammen Spass hatten", teilte er über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit.