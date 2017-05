Mindestens 13 Menschen starben dabei, als in einer belebten Einkaufsstrasse kurz nach Mitternacht am Dienstag eine Autobombe explodierte. 40 Menschen wurden verletzt. Wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan hielten sich noch viele Menschen spät am Abend in den Strassen des überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteils Karrada auf.

Wenige Stunden später explodierte eine zweite Bombe in der Nähe eines Regierungsgebäudes, sieben Menschen wurden getötet und 38 verletzt. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Vor knapp einem Jahr waren in dem Einkaufsviertel Karrada in der irakischen Hauptstadt bei einem Selbstmordattentat der sunnitischen IS-Extremisten 324 Menschen getötet worden. Es war der folgenschwerste Anschlag in Bagdad, seit eine von den USA geführten Koalition im Jahr 2003 den damaligen Machthaber Saddam Hussein stürzte.

Die irakische Armee hatte am Wochenende eine Offensive gestartet, um die letzten Stellungen der IS-Miliz in der nordirakischen Grossstadt Mossul einzunehmen.