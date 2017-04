Der in der Nordwestschweiz lebende Mann hatte die Ware im Kofferraum unter einer Wolldecke in zugeklebten Kartonschachteln versteckt, wie die Schweizer Grenzwache am Montag mitteilte. Der Alkohol war zudem am Fussboden des Autos verstaut.

Nach der nächtlichen Kontrolle in der letzten Woche schaltete die Grenzwache die Zollfahndung ein. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits zuvor mehrmals Fleischwaren und Alkohol vom Ausland in die Schweiz geschmuggelt hatte. Ihm droht eine Busse von mehreren tausend Franken.