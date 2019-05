Am Samstag waren gegen 18 Uhr Meldungen eingegangen, dass in Belp eine Auseinandersetzung unter mehreren Personen im Gange sei und Schüsse zu hören gewesen seien. Wahrscheinlich seien Mitglieder mehrerer Motorradclubs aneinandergeraten, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Sonntag. Dabei sei auch ein Schuss gefallen.

Die beiden Schwerverletzten befinden sich im Spital, wobei einer der Männer Schussverletzungen und der andere Schnittverletzungen aufweist. Ein dritter, leicht verletzter Mann wurde zur medizinischen Behandlung ebenfalls ins Spital gebracht.

Insgesamt wurden 34 Personen angehalten, darunter befinden sich auch die drei Verletzten. In Belp wurden durch die Einsatzkräfte 19 Personen - 18 Männer und eine Frau - angehalten und daraufhin für Befragungen auf den Polizeiposten gebracht. Zwölf weitere Männer wurden im Zuge des Polizeieinsatzes an anderen Orten im Kanton Bern angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Noch in den Samstagabendstunden hatte die Kantonspolizei Bern nach eigenen Angaben umfangreiche Ermittlungen zu den Ereignissen aufgenommen.

Aktuelle Polizeibilder: