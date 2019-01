Am Dienstagabend ist es in einem Pferdestall in Riedt bei Erlen zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehren Erlen und Amriswil waren vor Ort und konnten den Brand löschen. Bei dem Vorfall wurde eine Person leicht verletzt. Etwa vier Pferde und zehn Ponys, die im Stall waren, konnten unversehrt evakuiert werden.