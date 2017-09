Auf der Muttenstrasse in Solothurn kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall. Ein Rentner verlor auf dem Weg stadteinwärts die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr über die Gegenfahrbahn und rammte einen grossen Stein, wie die Solothurner Polizei am Samstag mitteilte.

Den Stein schob er über mehrere Meter vor sich hin, bis sein Auto einen Gartenzaun durchbrach und in einen Baum prallte.

Der 77-Jährige wurde beim Unfall nur leicht verletzt. Er konnte das Auto selbstständig verlassen. Als er bereits ausgestiegen war, brach unter der Motorhaube ein Feuer aus.

Die angerückte Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Rentner wurde zur Abklärung ins Spital gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass ein medizinisches Problem Ursache des Unfalls war.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Deshalb war die Muttenstrasse kurzzeitig nur einspurig befahrbar und es kam zu Verkehrsbehinderungen. (zam)





Aktuelle Polizeibilder vom September 2017