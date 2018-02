Am Montag, um 14.15 Uhr, fuhr eine 85-Jährige in einem Mercedes-Benz aus Richtung Siglistorf in Richtung Rümikon. Sie wollte in Richtung Rekingen in die Hauptstrasse einfahren, wobei ihr Auto mit einem herannahenden Lastwagen zusammenprallte. Dieser kam aus Richtung Rekingen.

Laut Kantonspolizei verletzte sich die Seniorin mittelschwer und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der 50-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 40'000 Franken geschätzt.



Wie die Kantonspolizei mitteilte, nahm sie der Autofahrerin den Führerausweis ab. Zudem sei die Frau an die Staatsanwaltschaft verzeigt worden. Diese habe bei der Seniorin vorsorglich eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Die aktuellen Polizeibilder vom Februar 2018: