Die Tat ereignete sich am Dienstagmorgen gegen elf Uhr am Rheinufer in der Nähe des Kraftwerks. Die 74-jährige Schweizerin war dort am Spazieren, als sie einem unbekannten jungen Mann begegnete. Nach einem kurzen Wortwechsel packte er die Frau unvermittelt und wollte sie küssen. Dabei griff er ihr unter die Kleidung und berührte sie unsittlich. Die 74-Jährige wehrte sich heftig und schrie um Hilfe. Sie wurde dann vom Mann noch die Uferböschung hinab gezogen. Danach liess er jedoch vom Opfer ab und flüchtete.

Die Frau, welche bis auf einige Schürfungen mit dem Schrecken davon kam, alarmierte sofort die Polizei. Im Zuge der ausgelösten Fahndung sichtete eine Polizeipatrouille wenig später in Rheinfelden einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Die Kantonspolizei nahm einen 19-jährigen Gambier unter dringendem Tatverdacht fest. Der Festgenommene hat keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist in Deutschland als Asylbewerber verzeichnet.

Die genauen Umstände des sexuellen Übergriffs müssen noch geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine Strafuntersuchung eröffnet und wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.

Aktuelle Polizeibilder vom Mai 2019: