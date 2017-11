Am 11. November hatten sich Auto- und Motorradhändler auf der Kartbahn «Race Inn» im Bernischen Roggwil zu einem Teamevent getroffen. Unter ihnen ein Motorrad-Mechaniker aus dem Kanton Aargau. Der 31-Jährige kollidierte in der Finalrunde in einer Linkskurve mit der Bande. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Spital starb.

Zuvor hatte das Bahnpersonal einige Fahrer wegen zu aggressiver Fahrweise verwarnt und gar mit einer Sperre gedroht.