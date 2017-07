Ein 58-jähriger Töfffahrer aus Deutschland folgte am Mittwoch auf der Umbrailpassstrasse einem Auto talwärts in Richtung Münstertal. Wie die Bündner Polizei am Donnerstag informierte, setzte er in einer Linkskurve zum Überholen an. In einer Rechtskurve unmittelbar danach kam dem Mann ein Motorrad aus den Niederlanden entgegen.

Die Maschinen kollidierten, wobei die 54-jährige Mitfahrerin des deutschen Motorradlenkers schwer verletzt wurde. Die Rega musste für deren Transport ins Spital nach Samedan aufgeboten werden.

Der entgegenkommende 27-jährige Niederländer wurde verletzt ins Spital Sta. Maria gefahren. Der Deutsche, der das Auto überholt hatte, blieb unverletzt.