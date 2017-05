In der vergangenen Woche ist in den Sozialen Medien ein Video aufgetaucht, das ein Motorradraser auf der Bundesstraße 314 aufgenommen hatte. Die Fahrt mit bis zu 300 Stundenkilometern führt durch das Wutachtal im Bereich zwischen Eggingen und Eberfingen, wenige Kilometer von der Grenze zur Schweiz bei Koblenz AG. Das Video zeigt den Blick nach vorne, darunter auch das Cockpit einer BMW S 1000 RR, so die deutsche Polizei.

Der unbekannte Fahrer überholt während des Videos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere rechts fahrende Fahrzeuge, obwohl Gegenverkehr herrscht.

"Es ist sicher nicht dem fahrerischen Können zu verdanken, dass es nicht zu einem schweren Unfall kam, sowohl die vorausfahrenden wie auch die entgegenkommenden Fahrzeuge fuhren rechts, so dass das Motorrad zwischen den Fahrzeugen 'durchschießen' konnte", so die Einschätzung der Polizei.