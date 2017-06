Ein 19-jähriger Schweizer fuhr am Sonntag kurz vor 15 Uhr aus Richtung St. Urban nach Vordemwald. In Murgenthal verlor der Töfffahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet von der Strasse ins Wiesland und krachte in die Stützmauer des angrenzenden Bachbettes.

Der Unfallfahrer wurde dabei mittelschwer verletzt, am Motorrad entstand ein Totalschaden. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, nahm sie ihm den Führerausweis aus und verzeigte ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft.

