Vermutlich habe der Mann am Montagabend seine Frau getötet und dann am Tag darauf seinen Amoklauf gestartet, sagte ein Polizist im Bezirk Tehama 160 Kilometer nördlich von Sacramento.

Der Angreifer hatte am Dienstag wahllos um sich geschossen und vier Menschen getötet, bevor er selbst von Einsatzkräften erschossen wurde.

Zehn Menschen wurden bei der Tat verletzt, darunter sieben Kinder. Der Mann hatte versucht, sich Zutritt zu einer Grundschule am Rande der Kleinstadt Corning zu verschaffen, war aber gescheitert.

Schusswaffenangriffe dieser Art geschehen in den USA immer wieder und lösen regelmässig eine ergebnislose politische Debatte über die laxen Waffengesetze aus.

So hatte erst vor gut einer Woche ein Schütze ein Massaker in einer kleinen Kirche in Texas angerichtet. Er tötete 25 Gottesdienstbesucher sowie das ungeborene Kind einer Schwangeren.

Wiederum fünf Wochen davor hatte ein Heckenschütze in Las Vegas das schlimmste Schusswaffenmassaker der jüngeren US-Geschichte begangen. Er feuerte bei einem Countrymusik-Festival in die Besuchermenge und tötete 58 Menschen.