Am Freitagmittag hat ein Autolenker bei einer Tankstelle in Oensingen sein Auto getankt und ist ohne zu bezahlen davongefahren. Kurz vor 14 Uhr kam es in Bellach beim Kreisel Gurzelen-/Bielstrasse zu einem Auffahrunfall.

Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. In beiden Fällen gaben die Geschädigten an, dass es sich um einen blauen Peugeot mit BE-Kontrollschildern handelte.

Gegen 18 Uhr erhielt die Alarmzentrale eine Meldung eines weiteren Auffahrunfalls, welcher sich in Kappel an der Mittelgäustrasse ereignete. Es wurde niemand verletzt. Auch in diesem Fall wurde ein blauer Peugeot genannt, welcher sich von der Unfallstelle entfernte.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn waren auf das Fahrzeug sensibilisiert. Der Peugeot konnte durch eine Patrouille in Fulenbach festgestellt werden. Nachdem der Lenker die Polizei erblickte fuhr dieser in Richtung Wolfwil davon.