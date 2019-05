Beim Linksabbiegen von der Rheinfelderstrasse in den Haldenweg in Sissach hat ein Autofahrer am Dienstag einen entgegenkommenden Velofahrer übersehen. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der Velofahrer Verletzungen zuzog.

Nach Angaben der Polizei Basel-Landschaft krachte der Velofahrer zunächst auf die Motorhaube und stürzte dann auf die Strasse. Die Sanität brachte ihn ins Spital. Zugetragen hat sich der Unfall kurz vor 5.30 Uhr früh.