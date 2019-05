In einem Geschäfts- und Wohnhaus in der Nähe des Grand-Pont im Zentrum von Lausanne ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Über den Dächern mehrerer Häuser war eine grosse Rauchwolke zu sehen.

Ursache des Feuers war ein ausserhalb des Gebäudes angebrachter Ventilations-Apparat. Trotz der grossen Rauchentwicklung ging der Brand glimpflich aus. Personen kamen keine zu Schaden.

Die Feuerwehr hatte den Brand kurz vor 11.00 Uhr unter Kontrolle. Damit die Lösch- und Rettungsmannschaften zum Einsatzort gelangen konnten, wurde die Brücke vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Aktuelle Polizeibilder: