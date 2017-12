Die Polizei war kurz nach 17 Uhr am Freitag alarmiert worden, weil in einem Mehrfamilienhaus vor einer Wohnung eine schwer verletzte Frau gefunden wurde. Später stiessen die Einsatzkräfte in der Wohnung auf eine weitere verletzte Frau und sowie einen getöteten Mann. Alle wiesen Schussverletzungen auf. Eine Schusswaffe wurde sichergestellt.

"Der Gesundheitszustand der beiden Frauen ist sehr kritisch", sagte Beat Jost, der Sprecher der Zürcher Kantonspolizei, am Samstag der Nachrichtenagentur sda. Ermittlungen und Spurensicherungen seien noch im Gang. "Es ist auch noch unklar, wer genau die Schüsse abgegeben hat."

Die einzigen zwei Auskunftspersonen, die wüssten, was passiert sei, könnten wegen ihrer schweren Verletzungen nicht befragt werden, sagte Jost. Immer noch offen ist auch, in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander standen. "Wir müssen die Personen zuerst genau identifizieren", sagte Jost.

Nachdem die Polizei am Freitagabend die verletzte Frau gefunden hatte, gab es nur vage Informationen dazu, was sich im Haus abgespielt haben könnte. Eine Spezialeinheit hatte daraufhin versucht, zusammen mit einem Verhandlungsführer mit jemandem in der Wohnung Kontakt aufzunehmen.

Als dies nicht gelang, betraten die Polizisten die Wohnung. Dort stiessen sie dann auf den getöteten Mann und die verletzte Frau. "Wir gehen davon aus, dass es in der Wohnung zwischen den dreien zu einer Auseinandersetzung gekommen war", sagte Jost.