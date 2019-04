Es ist der Fall, der in den letzten Jahren weltweit für das grösste Aufsehen gesorgt hat. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die dreijährige Madeleine McCann mit ihren Eltern in den Ferien in Praia da Luz (Portugal). Die Reise hatten die Eltern mit drei befreundeten Paaren organisiert, die ebenfalls junge Kinder hatten. Am Abend des 3. Mai 2007 verabredeten sich die Eltern zum Abendessen im Restaurant ihrer Ferienanlage. Ihre Kinder hatten die Paare zuvor zu Bett gebracht und liessen sie in ihren jeweiligen Ferienwohnungen schlafen. Die Ferienwohnung von Madeleines Eltern war Rund 50 Meter vom Restaurant entfernt. Nach eigenen Aussagen ging je ein Elternteil alle halbe Stunde nach den Kindern schauen. Um 22.00 Uhr bemerkte die Mutter, Kate McCann, das Verschwinden von Madeleine. Der Fall der vermissten Madeleine McCann bleibt bis heute ungelöst. Durch die öffentliche Suchaktion der Eltern bekam der Fall viel mediale Aufmerksamkeit. Er wurde mehrmals wieder aufgerollt. Erneut Aufmerksamkeit erhält der Fall durch die von Netflix produzierte Dokumentar-Serie, welche am 15. März 2019 auf der Streamingplattform angelaufen ist. Edith Trittenbass

Am 3. Mai 1986 verschwand das achtjährige Mädchen aus dem thurgauischen Wolfikon (Thundorf TG), als es auf dem Weg zur Schule war. Eine Grossfahndung mit 100 Polizisten, eine mehrtägige Suchaktion von Polizei und Privatpersonen und eine Belohung von 20'000 Franken brachten keinen Erfolg. Auch ein Beitrag in der Sendung "Aktenzeichen XY..." brachte keinen Erfolg. Gezeigt wurde dort auch ihr roter Schulranzen, der bis heute nicht gefunden werden konnte (siehe Video). Am 1. Juli 2019 dürfte Edith Trittenbass als verschollen erklärt werden. Dann läuft die entsprechende Frist ab. Die Kantonspolizei Thurgau hat den Fall allerdings noch nicht zu den Akten gelegt. Der letzte Hinweis wurde 2017 überprüft. Alessia und Livia Schepp

Im Winter 2011 verschwand der 44-jährige Matthias Schepp mit seinen sechsjährigen Zwillingen Alessia und Livia von der Bildfläche. Schepp lebte in Saint Sulpice im Waadtland, von seiner Frau getrennt. Schepp durfte die Zwillinge regelmässig sehen. An einem Sonntag brachte er die Mädchen nicht wie verabredet zurück, sondern flüchtete mit ihnen in seinem schwarzen Audi nach Marseille in Frankreich, und von dort mit einer Fähre nach Propriano im Südwesten Korsikas. Später reiste er nach Italien. Dort, dem Geburtsland seiner Noch-Ehefrau, nahm er sich das Leben. Er warf sich in Cerignola vor den Zug. Von den Zwillingen fehlt seither jedoch jede Spur. Ob sie jemals in Italien angekommen sind, ist unklar. Auch wenn ein Zeuge sie in Monza gesehen haben will. Peggy Knobloch

Auch dieser Fall aus Deutschland erregte grosse mediale Aufmerksamkeit und ist bis heute ungeklärt. Am 7. Mai 2001 verschwand das damals neunjährige Mädchen aus dem oberfränkischen Lichtenberg. Kurz danach wurde der geistig behinderte Ulvi Kulaç verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Beim Prozess wurde er für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe veruteilt. Das Verfahren war umstritten: Die Verurteilung erfolgte aufgrund eines Geständnisses von Kulaç, das dieser allerdings widerrufen hatte. Sonstige Beweise lagen nicht vor. Das Verfahren wurde 2013 wieder aufgenommen. Am 14. Mai wurde Kulaç freigesprochen. Anfang Juli 2016 fanden Pilzsammler Teile von Peggy Knoblochs Skeletts in einem Waldin Thüringen, knapp 20 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Im Dezember 2018 wurde gegen einen neuen Tatverdächtigen ermittelt. Der 41-Jährige wurde allerdings nicht verurteilt. Die Ermittlungen gehen weiter. Die Umstände um Peggys Tod bleiben ungeklärt. Natascha Kampusch