Am Mittwochabend wurde an der Kusterwiesstrasse in Bilten GL ein 41-jähriger Mann von hinten niedergeschlagen und schwer verletzt. Drei Männer ergriffen mit einem Auto die Flucht. Der Verletzte wurde mit der Rega ins Kantonsspital St. Gallen geflogen.

Eine tatverdächtige Person konnte noch am selben Abend in Zürich festgenommen werden. Zwei weitere sind noch auf der Flucht. Motiv und Hintergrund der Tat sind derzeit noch unklar.

Die Polizei veröffentlicht nun Bildaufnahmen von zwei Männern, welche im Zusammenhang mit dieser Tat gesucht werden. Die Kantonspolizei Glarus bittet Personen, welche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Straftat oder zu den zwei abgebildeten Männern geben können, sich zu melden unter 055 645 66 66. (aeg)

