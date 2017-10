Die Unfallserie begann am Samstagnachmittag um zirka 13.50 Uhr in Olten an der Martin-Distelistrasse: Dort kam es im Kurvenbereich zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Dabei fiel der 60-jährige Velofahrer zu Boden und verletzte sich am Kopf. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

In Selzach war gegen 16.45 Uhr ein 22-jähriger Motorradlenker auf der Oberhaagstrasse unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen im Bereich der Kreuzung Oberhaag-/Hinterwinkelstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Weil er keinen Sturzhelm trug, zog er sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Helikopter der Rettungsflugwacht Rega in ein Spital geflogen werden.

Gegen 17.20 ereignete sich in Rickenbach ein weiterer Unfall, als ein 73-jähriger Fahrradlenker auf der abschüssigen Berstrasse unterwegs war. Auf Höhe der Liegenschaft Bergstrasse 10 kam der Mann aus noch ungeklärten Gründen zu Fall. Durch den Fall erlitt er Verletzungen im Gesicht und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Er musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Rund zwanzig Minuten später ereignete sich auch in Gretzenbach ein Selbstunfall: Dieses Mal stürzte ein E-Bike-Lenker im Bereich von Geleisen auf der Sandackerstrasse. Der 49-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. (kps)