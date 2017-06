Ein 61-jähriger Autofahrer liess sich während der Fahrt am Donnerstag, 17.15 Uhr, ablenken, als er einen Smartphone-Anruf abnehmen wollte. Dieses war am Armaturenbrett befestigt. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte rechts von der Fahrbahn in eine Steinmauer. Verletzt wurde niemand. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

In der Medienmitteilung warnt die Polizei Zug vor Unaufmerksamkeit und Ablenkung als Unfallursache Nummer eins auf Schweizer Strassen. "Ein Blick aufs Display hier, ein Knopfdruck da. Es braucht wenig, um im Strassenverkehr abgelenkt zu werden." Es brauche aber auch wenig, um sich vor Ablenkung zu schützen. Folgende Verhaltensregeln und Tipps könnten die Ablenkungsgefahr deutlich reduzieren:

Vor der Fahrt

• Smartphone weglegen

• Zielort im Navi einstellen

• MP3-Player anschliessen und Wiedergabeliste auswählen

• Radiosender auswählen, ggf. Kurzwahltasten für verschiedene Sender programmieren

• Für längere Fahrten sind genügend Verpflegungspausen einzuplanen

Während der Fahrt

• Telefonieren, SMS lesen/schreiben nur im stehenden Auto, abseits der Fahrbahn

• Auch mit Freisprecheinrichtung gilt: Komplizierte oder heikle Gespräche sind zu unterlassen

• Musik-Lautstärkepegel darf die Verkehrsgeräusche nicht übertönen

• CD-Wechsel vermeiden oder dem Beifahrer überlassen