Ein 80-jähriger Lenker bog kurz nach 10.30 Uhr nach dem Anhalten an einem Stopp-Schild von der Postgasse nach links in die Hauptstrasse ab, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Dabei kam es zur Kollision mit einem vom Kronenplatz herkommenden Auto. Der 80-Jährige sowie die Lenkerin des zweiten Autos wurden leicht verletzt.





Aktuelle Polizeibilder im Mai