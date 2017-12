Ein 18-jähriger Portugiese kam mit seinem Dodge von Lenzburg her, als er an der Kreuzung Richtung Anglikon abbiegen wollte. Wahrscheinlich missachtete er dabei das Lichtsignal – er kollidierte mit dem VW Passat eines 50-jährigen Schweizers, der auf der Bünztalstrasse von Wohlen her kam.

In beiden Fahrzeugen sassen jeweils zwei Personen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Die Polizei aberkannte den ausländischen Führerschein des Portugiesen auf der Stelle – er besass einen Ausweis auf Probe. Gemäss Kantonspolizei entstand ein Sachschaden von etwa 20'000 Franken. Der Verkehr musste zwischenzeitlich geregelt werden, zu grösseren Behinderungen kam es aber nicht. (ar)

