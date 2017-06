Am Samstagmorgen konnte ein Zugbegleiter gegen 5.15 Uhr einen Mann beobachten, der in der Nähe des Bahnhofs Olten einen abgestellten Zug besprayt. Er verständigte die SBB Transportpolizei. Eine Patrouille der Transportpolizei konnte kurz darauf in der Tannwaldstrasse einen Mann feststellen, der umgehend die Flucht ergriff. Nach längerer Verfolgung zu Fuss konnte er schliesslich angehalten und der Kantonspolizei Solothurn übergeben werden. In der Folge konnte die Polizei am Sonntag einen weiteren mutmasslichen Sprayer festnehmen. Es handelt sich um einen Brasilianer und einen Schweizer im Alter von 21 und 22 Jahren, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Aufgrund von Ermittlungen durch Graffiti-Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn stehen Beide inzwischen im Verdacht, zahlreiche Sprayereien vor allem an Gebäuden im Raum Olten verübt zu haben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt mehrere 10‘000 Franken. Beide werden entsprechend angezeigt. (pks)