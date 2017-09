Es ist ein seltsames Gefühl, nach so langer Abwesenheit wieder in der Schweiz zu sein. Es hat sich nicht viel verändert – abgesehen von meinem 27 Monate alten Neffen, meinem fünf Monate alten Göttimeitli, dem riesigen Babybauch meiner zweitältesten Schwester sowie den neuen 20er- und 50er-Noten. Sonst sieht alles so aus wie vor meiner Reise, und auch die Gespräche mit Familie und Freunden sind sofort wieder so, als wäre ich nie weg gewesen.

Manchmal frage ich mich deshalb: Ist das alles überhaupt passiert? Habe ich all diese wundervollen Dinge tatsächlich erlebt? Die Reise fühlt sich surreal an, wie ein wirrer Film in meinem Kopf. Ein Film, der noch nicht zu Ende ist. Denn die Rückkehr ist für mich mehr als ein bedeutungsloser Abspann. Es ist wunderschön, wieder Zeit zu verbringen mit den Liebsten. Richtig ankommen kann ich wohl erst, wenn ich alle x-fach umarmt habe, wieder arbeite und einen geregelten Alltag habe.

Vor diesem Wiedereinstieg habe ich grossen Respekt. Es gibt Langzeitreisende, die nach der Rückkehr nie mehr richtig ankommen und zu Fremden werden im eigenen Land. Nach zwei Jahren völliger Freiheit ist es nicht einfach, wieder jeden Tag den Wecker zu stellen und ein normales Leben zu führen. Aber ich bin überzeugt, dass ich das packen werde. Ich bin überzeugt, dass es gut kommt.

Zwischen Hippies und Militärs

Alles kommt gut – diese Überzeugung habe ich dank meinen Autostopp-Erlebnissen mehr denn je. Trampen ist ein bisschen wie das Leben: Manchmal läuft es nicht so richtig und man hat keine Ahnung wieso. Manchmal steckt man fest und kommt einfach nicht mehr weiter. Manchmal ist man müde und frustriert. Manchmal zweifelt man an sich und seinen Mitmenschen. Manchmal verliert man fast den Glauben an das Gute im Menschen. Doch dann taucht aus dem Nichts plötzlich ein Held auf, man findet zurück auf die Überholspur und all die bösen Gedanken sind verschwunden.

Ich bin bei exakt 1009 wildfremden Menschen ins Auto gestiegen. Sie haben mir vertraut und ich ihnen. Dass dieses Vertrauen nie missbraucht wurde, werde ich nie vergessen. Das prägt. Es wird mir immer leicht fallen, den Menschen zu vertrauen. Ich werde nie an das Schlimmste denken, wenn ich in eine ungewohnte Situation komme oder auf Unbekannte treffe.

Das bedeutet aber natürlich nicht, dass ich immer mit allen Fahrern auf derselben Wellenlänge war. Nicht in jedem Auto fühlte ich mich gleich wohl. Doch ich bin mit allen irgendwie klargekommen. Mit verrückten Hippies habe ich mich genauso arrangiert wie mit hohen Militärs, streng gläubigen Muslimen, buddhistischen Mönchen, einem christlich-orthodoxen Bischof oder einem Knasti.

Das Streben nach Glück

Ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, all diese Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Nach meiner Erfahrung gibt es nur sehr wenige komplette Arschlöcher. So wie die Welt nicht schwarz-weiss ist, so sind auch die meisten Menschen nicht einfach gut oder schlecht. Jeder hat positive und negative Charaktereigenschaften. Es lohnt sich deshalb, auf jede Person offen und respektvoll zuzugehen. Dann ist die Chance grösser, dass man die gute Seite kennen lernt.

Nach unzähligen Begegnungen und Gesprächen in 52 Ländern besteht für mich kein Zweifel: Im Grunde haben die Menschen überall auf der Welt die gleichen Erwartungen an das Leben. Sie wollen einen anständigen Job, ein Dach über dem Kopf, genügend zu essen auf dem Tisch, vielleicht ein schönes Auto, aber vor allem eine gute Zeit mit Familie und Freunden. That’s it. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem tschechischen Gastarbeiter Benes, dem sesshaft gewordenen Zigeuner Zarko, dem fünfmal täglich betenden Moslem Süleyman, dem schwulen Chinesen Jack, dem amerikanischen Trump-Anhänger Joe – oder meinen Eltern im Hinterthurgau.

Das soll nicht heissen, dass es keine kulturellen Unterschiede gibt. Selbst die Vorstellungen darüber, wie eine gute Zeit mit Familie und Freunden aussieht, gehen weit auseinander. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die meisten Menschen einfach nur ein ganz normales Leben führen wollen – und zwar in ihrem gewohnten Umfeld, in das sie hineingeboren wurden. Sie versuchen, aus den gegebenen Umständen das Beste zu machen.

In der Schweiz haben wir das Glück, dass die gegebenen Umstände seit Jahrzehnten hervorragend sind. Ein Durchschnittsbürger wie ich, der noch nie etwas Ausserordentliches geleistet hat, kann ein unbeschwertes Leben führen – und sogar mit Mitte zwanzig für zwei Jahre auf Weltreise gehen. Dafür bin ich unendlich dankbar.

Gleichzeitig empfinde ich aber auch grosse Demut gegenüber den Menschen anderer Länder, deren Leben nicht so einfach ist. Denn ich weiss: Ich wäre der Gewalt, Korruption und wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit genauso machtlos ausgeliefert wie sie. Auch ich könnte nicht mehr tun, als zu versuchen, mich irgendwie durchzuschlagen.

Das macht die Schweiz aus

Die Schweiz ist im Vergleich mit vielen anderen Ländern ein Paradies. Das ist mir heute bewusster denn je. Ein unschätzbarer Wert ist vor allem die Chancengleichheit. Klar, auch in der Schweiz besteht diese nicht zu 100 Prozent. Kinder aus finanzschwachen Einwandererfamilien hatten es schwieriger als ich. Aber zumindest sassen wir jahrelang im gleichen Schulzimmer. Jeder bekommt eine echte Chance. In vielen anderen Ländern ist das leider nicht der Fall. Eine anständige Bildung ist den Gutbetuchten vorbehalten.

Aussergewöhnlich ist die Schweiz auch in Sachen Vertrauen. Wenn mir die Kamera geklaut wird, kann ich das der Versicherung melden und bekomme kurze Zeit später das Geld für ein neues Gerät. Wenn man das in anderen Ländern erzählt, schütteln die Leute nur ungläubig den Kopf. Solche Versicherungen existieren nicht. Es fehlt das Vertrauen – oder die Ehrlichkeit.

Auch in der Arbeitswelt sind die Unterschiede bezüglich Vertrauen augenscheinlich. Als 18-jähriger Banklehrling war es für mich die normalste Sache der Welt, mit mehreren hunderttausend Franken im Koffer ins Auto zu steigen, um den nahegelegenen Geldautomaten zu füllen. Das wäre andernorts undenkbar. In Lateinamerika müssen die Kassierer im Supermarkt sogar den Chef rufen, wenn sie neues Wechselgeld brauchen. Nur ihm wird der Tresorschlüssel anvertraut.

Wir sind nicht perfekt

Doch bei allem Lob für die Schweiz: Es gibt auch vieles, was wir von anderen Kulturen lernen können. Gut tun würde uns zum Beispiel eine Prise Lockerheit. Die Fähigkeit, sich gehen zu lassen und einfach mal den Moment zu geniessen, ist definitiv keine Schweizer Erfindung. Viele haben leider immer schon den nächsten Morgen im Kopf.

Aber es ist nicht nur die Unbeschwertheit und Lebensfreude, die mich in anderen Ländern beeindruckt hat. Nie vergessen werde ich auch die Gastfreundschaft, besonders in muslimischen Ländern. In der Osttürkei und im Iran wurde ich fast täglich zum Übernachten eingeladen, oder zumindest zum Tee. Künftig soll auch mein Zuhause derart offene Türen haben.

In der westlichen Welt tendieren wir dazu, unser Gesellschaftssystem als das Nonplusultra zu betrachten. Manchmal hilft ein Blick von aussen, um dieses Bild zu hinterfragen. Milbek, ein 26-jähriger Kirgise, der für den Lebensunterhalt seiner Geschwister, Mutter und Grossmutter sorgt, fragte mich: «Wieso überlassen die Europäer ihre Eltern und Grosseltern im Alter sich selbst?» Ich faselte etwas von staatlicher Altersvorsorge. Die ehrliche Antwort wäre aber gewesen: aus Egoismus.

Sind nur Bad News relevant?

Auf einer Weltreise bekommt man viel Stoff zum Nachdenken. In einem Satz würde ich das Erlebte so zusammenfassen: Die Welt ist schlecht, aber die meisten Menschen sind gut.

Wenn ich während der Reise die Nachrichten las und von politischen Unruhen, Terroranschlägen und Naturkatastrophen hörte, wurde ich jeweils traurig oder gar wütend und dachte. «Verdammt noch mal, aber so ist es doch gar nicht. Das hat nichts zu tun mit der Welt, wie ich sie erlebe!»

Nach meiner letzten Autostopp-Kolumne hat eine Leserin geschrieben: «Ich werde die Kolumnen vermissen. Ich weiss nun ein paar nicht relevante Dinge mehr.» Ich habe mich sehr über das Kompliment gefreut. Mit dem zweiten Satz bin ich aber nicht einverstanden.

Ich sass bei 1009 wildfremden Menschen im Auto, legte 78 000 Kilometer zurück und durchquerte 52 Länder. Alles problemlos. Hinzu kommen unzählige Menschen, die mich eingeladen, mich beschenkt, mir den Weg gezeigt oder mich einfach nur angelächelt haben. Für mich ist das der Beweis, dass es in allen Ecken dieser Erde nach wie vor ganz viele fantastische Menschen gibt. Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben. Mir macht das Mut für die Zukunft. Für mich gibt es keine Erkenntnis, die relevanter sein könnte.