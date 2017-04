Lieber Hüsnü, unser Land geht vor die Hunde. Immer mehr Flüchtlinge kommen her und leben von Sozialhilfe, immer mehr Einbrecherbanden rauben uns aus – und wenn wir nicht acht geben, sind wir bald eine europäische Provinz. Hast du von deinem Schreibtisch aus eine Lösung, oder kannst du nur Schönwetter-Ratschläge erteilen?

Heiner, 73, Basel

----------

Lieber Herr Heiner, der Wetter ist momentan nicht so gute, darum ich gebe keine Ratschlagung, sondern sitze ich zu Hause und schaue ich, was passiert im Welt. Ich sitze auf der Sofa und schaue ich im Fernseh, weil der Fernseh weiss alles. Gibt es ein Erdbeben im Asien, kommt ein schöne Frau und sagt, wie viele sind gestorben. Kommt der Arbeitslosigkeit, kommt ein noch mehr schöne Frau und sagt dir der korrekte Zahlen. Kommt eine Wetter, dann kommt der dritte schöne Frau, wo sagt, ob gibt es Schnee. So ist der Fernseh. Dort gibt es ganze Welt im klein. Und ganze Angst im gross.

Mein Vater früher hat gern dem Frau Aygül. Der Aygül ist ein Sprecherin vom Fernsehnachrichten und weiss dem ganze Wahrheit. Sie weiss, wann werdt der Brot teuer, der Sommer warm und der Jon Bon Jovi krank. Ich hasse dem Herr Jovi, aber alle Mädchen gernen ihm total. Eine Tag, er will eine Konzert bei uns im Stadt geben, und alle meine sieben Schwestern machen sich schön, zum Herr Jovi kennenlernen und heiraten. «Ist er blond wie eine Engel, und wir möchten Frau Jovi werden und gehen zum Europa zum schön sitzen und einkaufen». Aber der Frau Aygül vom Fernseh sagt, ist der Herr Jovi krank geworden und kann er nicht singen. Meine Vater sagt: «Wann sagt der Aygül, diese Jovi ist krank, dann er ist krank.» Aber meine Schwestern sind böse zum Frau Aygül, weil glauben, sie hat dem Herr Jovi krank gemacht. Diese Tag, sie hassen ihr.

Wann sagt der Aygül eine Flugzeugkatastroff, sie schreien. Wann sagt der Aygül der Lottonummern, sie schreien noch mehr, wann sprecht der Aygül vom Wetter, sie hören nicht mehr auf zum schimpfen. «Diese Aygül ist Hexe und macht unsere Land kaputt», sie sagen. Nur meine Vater hat Geduld und sagt: «Dann schaut keine Nachrichten, so ihr wisst gar nicht vom Krieg und schlechte Gewetter.» «Aber wir müssen schauen, zum wissen, was der böse Aygül macht», sagt mein Grossschwester Handan, wo hat schon Kartenvisite gedrucken lassen, wo sagt: «Handan Bon Jovi – Hausfrau und Mutter vom Kinder vom Herr Jovi». Jetzt musst wegschmeissen alle Kartenvisite, nur weil der Aygül hat dem Jovi krankgesagt. Sie hasst ihr jede Abend.

So geht ein paar Wochen. Dann eine Tag, meine Vater hat ein Idee. Schmeisst er dem Fernseh zum Müll. «Jetzt gibt es kein Nachrichten mehr, und könnt ihr vom schöne Wetter, schöne Zukunft und schöne Herr Jovi träumen», sagt er. Und mein Schwestern geben Ruhe. So, meine liebe Herr Heiner, wer ist deine Frau Aygül? Hörst du ein paar Wochen nicht mehr zu und schaust du, wohin geht dein Angst. Vielleicht bleibt da, wo gehört: Auf ein Müllberg mit kaputte Geräte. Bis dahin ich wünsche schöne Leben ohne Angst!

Der Hüsnü.