Markstimmung: SMI weit über der 9200er-Marke -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte in absoluter Topform: Dow Jones, S&P 500 Index und NASDAQ auf absolutem Rekordniveau – Technologiewerte sind sehr stark nachgefragt -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung im 2017 -- Gold knapp unter der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘280)! Öl schwingt sich minimal nach oben (52.03 US$) – Lam Research (LRCX US): Top-Quartalszahlen, leicht schwächer Ausblick: +89.62% seit dem 1.1.2017 (Halten).