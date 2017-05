Markstimmung: Schwe iz: positive Tendenz mit leicht negativen Untertönen -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte sind partiell wieder stark, Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 - Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US-$ pro Unze (Aktuell: 1‘254)! Öl schwingt sich nach oben (50,62 US-$) - Euro gewinnt gegenüber dem US-$ wieder an Boden, +0.9% – Cembra Money Bank: kaufen – EMS-Chemie ist top.

Anlagevorschlag: Jetzt gilt es nicht, die erste Gelegenheit zu nutzen, um Ihre Clariant-Positionen abzustossen. Warten Sie einfach ab, denn das Synergiepotenzial ist mehr als augenscheinlich. Schon seit längerer Zeit war der Markt sich bewusst, dass hier in Bälde eine entscheidende Transaktion vonstatten geht. Der Kursverlauf der letzten Woche war mehr als verdächtig. Das Baselbieter Unternehmen wird beim „Merger of Equals“ eine leichte Mehrheit aufweisen. Der Wert des neuen Unternehmen wird auf rund 19 Milliarden US-Dollar beziffert, der gemeinsame Umsatz wird sich auf rund 13,05 Milliarden US-Dollar und der bereinigte EBITDA auf 2,2 Milliarden US-Dollar belaufen. Clariant-CEO Hariolf Kottmann ist als Präsident des Verwaltungsrats vorgesehen, Peter Huntsman als CEO. Der Verwaltungsrat soll paritätisch besetzt werden. Es sei der perfekte Deal zur rechten Zeit, wird in der Mitteilung Clariant-CEO Kottmann zitiert. Das neue Unternehmen strebt eine Wertgenerierung von 3,5 Milliarden US-Dollar an und will 400 Millionen Dollar an jährlichen Kostensynergien regenerieren. Der Abschluss der Fusion wird bis Ende 2017 erwartet. Der Deal ist auch für Sie mehr als perfekt: +34% seit dem 1.1.2017. (Material: AWP und Clariant Webseite).