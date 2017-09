Markstimmung: Schweiz: SMI verfehlt ganz knapp die 9000-Punkte-Marke, steigt aber wieder signifikant an -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte sprinten davon: Dow Jones, S&P 500 Index und NASDAQ auf Rekordniveau – Technologiewerte sind zurück (Apple) -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung wird immer wie klarer fürs 2017 -- Gold wieder über der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘329)! Öl schwingt sich minimal nach unten (48.04 US$) – Align Technologies: Nonstop nach oben.