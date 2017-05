Markstimmung: Schweiz: Positive Tendenz -- Wall Street: US Wertschriftenmärkte sind partiell wieder sehr stark, wegen den anstehenden Rüstungsgeschäften: S&P 500 Index und NASDAQ auf Rekordniveau (Montag geschlossen)-- Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘270)! Öl schwingt sich nach oben (49,82 US$) -- Cembra Money Bank: Kaufen– EMS-Chemie ist weiterhin in Top-Form – New York und London waren am Montag geschlossen.