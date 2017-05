Anlagevorschlag: Es ist auch einmal gut, Gewinne mitzunehmen, denn nicht für alle Zeiten kann es an der Börse in diesem Tempo weitergehen. Daher empfehle ich Ihnen, die Titel des englischen Versicherungsunternehmen AON Plc. zu verkaufen. Innerhalb eines Jahres konnte der 33 Milliarden US$ schwere Titel rund 20.91% an Wert zulegen. Dies beinhaltet nicht die Dividendenrendite von 1.14%, über dessen Verwendung Sie entscheiden müssen. Gerade das hohe Kurs-/Gewinnverhältnis von über 20 Punkten ist Grund für meine Verkaufsempfehlung. Das Unternehmen ist bestens aufgestellt, aber wenn das Kurs-/Gewinnverhältnis einer Zürich Versicherung oder einer SwissRe rund die Hälfte tiefer ist, sollten wir uns des Rückschlagpotential des Titels bewusst sein. Gerade im jetzigen Marktumfeld werden sich Opportunitäten ergeben, welche wir mit dem freiwerdenden Geld richtig nutzen sollten. Noch sind die Verwerfungen auf einzelnen Titeln zu wenig ausgeprägt, als dass wir sofort investieren sollten. Auf meiner Liste stehen US-Bankwerte, welche gestern Abend bis zu 6% an Wert verloren haben. Hier gilt es im Speziellen die Banc of America im Auge zu behalten. Für einmal ist Stillsitzen in dieser Marktphase mehr als opportun. Nach dem Wochenende haben wir sicherlich eine mehr als ausgezeichnete Gelegenheit für Sie vorbereitet.