Viele Dörfer veröden, da Geschäfte schliessen und Bewohner für Einkäufe in die Stadt müssen. Das Projekt will dem entgegenwirken. Das trinationale Pilotprojekt „Die Kraft der Dörfer“ wird von der gemeinnützigen Firma Ecoloc zur strategischen Stärkung der lokalen Ökonomie von Gemeinden entwickelt. «Ein Strukturwandel ist nicht unvermeidlich oder unabänderlich, sondern durch lokale Anliegen, Vorstellungen und Strategien in hohem Masse steuer- und gestaltbar», sagt Stephan Dilschneider, Co-Inhaber Geschäftsführer von Ecoloc. Ziel ist es, lokal-ökonomische Potenziale zu analysieren, diese sodann zu visualisieren, also konkret vorstellbar machen. Sodann können/sollen die lokalen Strategien anpassen. Zielgruppen sind Gemeindeverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger sowie lokale Unternehmen. Ecoloc will eine „strategische Werkzeugkiste“ bereitstellen. „Lebendige und starke lokale Ökonomien sind aus unserer Sicht das zentrale Fundament, um das Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen“, so Dilschneider.