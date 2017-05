Der Holzbau wird derzeit revolutioniert. Holz gilt wieder als technisch interessantes Baumaterial, das auch Umwelt-/Klimabilanz der Bauwerke verbessert. Die Buche (lat. Fagus) eigne sich besonders für den Bau. Auch filigrane Konstruktionen seien möglich, sagen Verantwortliche der Firma Fagus Jura. Fagus sei mehr als nur Produzent. Dank bereits realisierter Bauten mit Buche sowie diversen Forschungs- und Entwicklungsprojekten in Zusammenarbeit mit ETH, Empa und weiteren Schweizer Fachkräften sei Fagus bereits heute das führende Schweiz. Kompetenzzentrum für Laub-und Buchenkonstruktionsholz. Jetzt wird in Les Breuleux JU ein ressoucenschonendes Holzwerk geplant, in dem Bauelemente aus Buche und eventuell anderen heimischen Hölzern fabriziert sollen. Der Investitionsentscheid soll noch diesen Sommer fallen. Das Werk stellt ab auf einheimische Wertschöpfung: es entstehen Arbeitsplätze im Werk und in vorgelagerten Branchen wie Waldpflege und Sägereien. Und es ermöglicht ökologisches Bauen mit einem geringeren „CO2-Fussabdruck“. Ob die Realisation im geplanten Rahmen verwirklicht werden könne, hänge im Moment stark davon ab, ob die im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bundes in Aussicht gestellten Gelder (4,9 Millionen Franken) tatsächlich gesprochen würden, schreiben die Verantwortlichen im Projektbeschrieb.

www.fagusjura.ch