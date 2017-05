Selbst Grossfirmen beteiligen sich an dem Wettbewerb, nämlich der Pharmakonzern Roche. Die massiver Verbesserung der Energieeffizienz hat auch die Jury beeindruckt. Der Bau an der Grenzacherstrasse unweit des Roche-Turmes braucht heute gerade mal 70 Prozent weniger Energie. Dies war möglich weil Haus und die Schwimmhalle zuvor recht energiereich mittels Dampf beheizt wurde. 2014 wurde die ganze Gebäudehülle saniert, die Beheizung auf Niedertemperatur (40 Grad, Wärmeerzeugung via Wärmepumpe aus Roche-Abwärme) umgestellt. Das Schwimmbad hat eine Wärmerückgewinnung erhalten. Dank diesen Massnahmen konnte der Energieverbrauch pro Jahr von rund 51520 Gigajoule (GJ) auf 15300 GJ gesenkt werden. Das entspreche fast dem Faktor-5-Ziel; die Einsparung sei vergleichbar mit dem von rund 700 Schweizer Haushalten. Jedes Jahr sei auch eine Einsparung von 2500t CO2 - Emissionen möglich, was dem CO2 Ausstoss eines PW für mehr als 20 mal die Distanz Erde - Mond und retour entspreche, heisst es bei Roche. Das Gebäude sei denkmalgeschützt. Die Renovation wurde Ende 2015 abgeschlossen.