Treu und hartnäckig begleiten sie einen über Jahre hinweg. Manche sind gewollt, andere kommen einfach so – ungefragt. Einige beachtet man, andere überhaupt nicht. Nein, die Rede ist nicht von Kindern und auch nicht von Katzen. Gemeint sind Newsletter.

Newsletter sind eine Spielart der elektronischen Werbung. Nun habe ich grundsätzlich kein Problem mit Werbung; egal, ob sie online oder in gedruckter Form daherkommt. An meinem Briefkasten klebt kein «Stopp Reklame!»-Schild. Und wenn im Fernsehen Werbung läuft, renne ich nicht zum Kühlschrank.

Doch manchmal kommt der Wunsch auf, gewisse Newsletter nicht nur mit einem Click in den elektronischen Papierkorb zu befördern, sondern ganz auf sie zu verzichten. Und hier beginnt das Problem. Dass man ganz ans Ende scrollen muss, bis endlich der Satz «hier können Sie den Newsletter abbestellen» oder das Wörtchen «unsubscribe» auftaucht – selbstverständlich in möglichst kleiner Schrift – ginge ja noch an.

Auch dass einige Absender wissen wollen, weshalb man ihre elektronische Post nicht mehr will, ist verständlich. Völlig schleierhaft ist jedoch, weshalb gewisse Newsletter auch nach dem x-ten Click auf «abmelden» oder «unsubscribe» sowie der entsprechenden Bestätigung mit schöner Hartnäckigkeit wieder auftauchen. Sollten Sie die Lösung des Rätsels kennen, schreiben Sie mir – aber bitte keinen Newsletter.