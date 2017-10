Sie kennen die Bilder, ja sogar die Dokumentarfilme aus Europa, die die unsägliche Massentierhaltung belegen – Transporte in den sicheren Tod», sagte Jonas Fricker vor acht Tagen im Nationalrat. Als er sie letztmals gesehen habe, seien ihm unweigerlich die Bilder der Massendeportationen nach Auschwitz hochgekommen. «Die Menschen, die dort deportiert wurden, hatten eine kleine Chance, zu überleben. Die Schweine fahren in den sicheren Tod.» Eine dämliche Äusserung, eine Verharmlosung des Holocausts – darüber braucht man nicht zu diskutieren. Bösartig gemeint allerdings war der Vergleich nicht. Es ging Fricker nicht darum, Juden auf die Stufe von Schweinen herabzusetzen. Zwei Tage später trat Fricker zurück. Was führte zum schnellen Ende? Und wie unterscheidet sich die Affäre von typischen Medienskandalen?

Mangel an Rückhalt und Skandalmanagement

Die «Affäre Fricker» ist kein typischer Medienskandal: Zwar erschienen am Tag nach Frickers Äusserungen 38 Artikel über den Vorfall in den Schweizer Medien. Doch die meisten Zeitungen gewichteten ihn tief. Einzig der «Blick» und die «Nordwestschweiz», aus deren Einzugsgebiet der Aargauer stammt, berichteten auf der Frontseite. Die Boulevardzeitung tat es aggressiv: «Auschwitz-Skandal im Bundeshaus», titelte sie. Der Chefredaktor kommentierte: «Kein Homo sapiens mit intaktem ethischem Kompass vergleicht Juden mit Schweinen.» Schon am nächsten Tag ebbte die Empörung ab. Die «Affäre Fricker» war dem «Blick» nur noch einen kleinen Bericht wert. Die «Nordwestschweiz» berichtete ebenfalls ausführlich, urteilte jedoch differenzierter als der «Blick»: Zwar bezeichnete auch sie Frickers Vergleich als «inakzeptablen Fauxpas», doch schrieb die Inlandchefin: «Fricker ist mit Bestimmtheit kein Antisemit. Sein mea culpa wirkt glaubwürdig.»