Es war ein «grossartiger Erfolg», erklärte Donald Trump nach dem G-7-Gipfel auf dem US-Stützpunkt von Sigonella in Sizilien vor einigen hundert amerikanischen GIs, bevor er sich auf den Rückflug nach Washington begab. «Grossartig» war in Trumps Augen nicht nur das Treffen in Taormina, sondern seine gesamte erste Ausland-Reise, die ihn in der vergangenen Woche zuerst in den Nahen Osten, dann zum Papst, nach Brüssel und schliesslich nach Sizilien führte. Er habe, resümierte Trump in Sigonella, «unseren Partnern die amerikanische Position klargemacht und die Schaffung vieler guter Jobs in den USA in die Wege geleitet».

Das ist das Einzige, was für ihn zählt – und so hat der US-Präsident vor allem auf europäischem Boden fast zwangsläufig die grösstmögliche Menge an Geschirr zerschlagen: Zuerst brüskierte er in Brüssel die transatlantischen Partner am Nato-Gipfel, die angeblich zu wenig für das Bündnis einzahlen.

Dann folgte die Abreibung mit den deutschen Exportweltmeistern («very bad, wir werden das stoppen»), und in Taormina schliesslich setzte es Ohrfeigen ab an Gastgeber Italien wegen Uneinigkeiten bei der Migrationsfrage und an alle übrigen Teilnehmer wegen unterschiedlicher Positionen bei der Klimapolitik.

Trumps «amerikanische Position» ist so neu nicht. Er hatte sie im Wahlkampf auf jedes seiner Plakate geschrieben und setzt sie nun wie versprochen in die Tat um. Seine Position lautet – damals wie heute – «America first».

Das bedeutet natürlich zugleich: Alle anderen «second». Den Europäern hat der neue US-Präsident auf ziemlich direkte Art und Weise deutlich gemacht, dass ihn ihre Meinung und ihre Probleme – allen voran der Klimawandel, den er ohnehin für ein Märchen hält – im Grunde wenig interessieren. Je schneller man sich auf dem alten Kontinent darauf einstellt und bestimmte Illusionen aufgibt, desto besser.

