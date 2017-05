Das Böse ist immer und überall», sang die Band Erste Allgemeine Verunsicherung zu einer Zeit, als man sich im Westen noch einigermassen sicher fühlen durfte. Das war in den Achtzigerjahren, und das Böse war noch trennscharf durch einen Eisernen Vorhang ausgegrenzt. Inzwischen aber hat sich der Satz als prophetisch erwiesen, denn das Böse sickert in alle Poren unserer Gesellschaft: Böse sind nicht nur Terror und Populisten, sondern auch Zucker, Kapitalismus und Weizenbrot.

Blättert man die Zeitungen durch, liesse sich die Liste beliebig verlängern. War der Begriff des Bösen früher noch ein negatives Adelsprädikat, vorbehalten nur auserwählten Scheusalen wie Hitler und mehrfachen Lustmördern, wird er heute weit freigiebiger verteilt. Überall wittern wir fiese Verschwörungen und Machenschaften dunkler Mächte. Selbst die Clowns sind böse geworden: «Horror-Clown».

Bei so viel Bosheit in der Welt sehnt man sich manchmal nach dem uneingeschränkt Guten. Zum Glück haben wir Roger Federer, von dem sich die Medien regelmässig bestätigen lassen, dass die Welt nicht völlig aus dem Leim gegangen ist. Der az verriet Federer neulich sein Rezept für ein anständiges Leben: «Jemandem in die Augen schauen. Grüezi und merci sagen.» So einfach geht Gutsein.