Neulich im Gehölz vor dem Bundeshaus West. Dort, wo Didier Burkhalter und Simonetta Sommaruga amten. Gruppierte acht Mann starren im braunen Gestrüpp in ein Loch. Sicher eine Expertenkommission. Das Gestrüpp sind die jungen Rotbuchen, wir haben vor drei Wochen berichtet. Grün geworden sind sie nicht, trotz Ankündigung von Gärtnern und Bundesamt für Bauten. Grün ist nur etwa ein Dutzend der mehreren tausend Jungbuchen. Gäng das, denn vor dem Bundeshaus Ost, bei Guy Parmelin und Johannes Schneider-Ammann, hat noch keine einzige ausgeschlagen.

Frage an die Buchenflüsterer vor dem Loch: «Warum passiert da nichts?» Unwirsch gibt einer auf Hochdeutsch zurück (das wird der Präsident sein): «Nur abwarten, das kommt schon.» Auch im Wald seien viele Buchen noch nicht grün, bestätigt ein Zweiter. Auf Vorhalt, dass sich Rotbuchen vielleicht halt nicht eignen als Grünzeug vor dem Bundeshaus, knurrt es aus dem Loch (dort hantiert einer an der Bewässerungsanlage): «Einheimisches Gehölz, warum sollte sich das nicht eignen.» Aber würde man vor dem Bundeshaus nicht gescheiter etwas anderes pflanzen? «Dann holzen Sie doch auch die ganzen Buchen im Wald ab», herrscht der Präsidiale. Gar keine Antwort mehr gibt’s dann auf die Frage, ob etwas an der Bewässerungsanlage nicht stimmt.

Ein Blick auf die drei Fahrzeuge, die vor dem Schauplatz stehen, lässt immerhin die Zusammensetzung der Kommission erahnen. «Kuster Gärten» steht auf einem. Auf den anderen: «Hirt Bewässerung». Und zudem steht hier quer über der Tür: «Sattes Grün macht Freude.» Man machte sich schon Sorgen. Doch der Slogan beruhigt sehr. Wenn sie keine Experten sind, dann wenigstens tüchtige Komiker.