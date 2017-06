Mit Saudi-Arabien als Dirigent werfen Katars Nachbarn dem kleinen Golf-Emirat im Chor vor, den islamistischen Terror zu unterstützen. Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrain und die offizielle Regierung des Jemen ziehen ihre Botschafter aus Doha ab und jagen die diplomatischen Vertreter Katars aus dem Land. Schon vor drei Jahren hatten Saudi-Arabien, die VAE und Bahrain ihre Botschaften in Doha während Monaten geschlossen.

Es ging damals – wie heute – um die ägyptischen Muslimbrüder und ihren Ableger im Gazastreifen, die Hamas: Beide werden von Katar unterstützt. In den Muslimbrüdern sieht vor allem der ägyptische Militärherrscher al-Sisi eine latente Bedrohung; Tausende sitzen im Gefängnis, mindestens 1200 wurden zum Tod verurteilt. Es gibt zudem Indizien dafür, dass Geldgeber aus Katar im syrischen Bürgerkrieg die radikalsten sunnitischen Gegner von Diktator al-Assad finanzieren, das heisst den «Islamischen Staat» (IS) und Gruppierungen, die der Terrororganisation al-Kaida nahe stehen. Um die Sache noch komplizierter zu machen, wird den Kataris auch vorgehalten, in Saudi-Arabien schiitische Oppositionelle zu unterstützen.

Verwirrende Ausgangslage – noch verwirrendere Konsequenzen

Zur neuerlichen Empörung in Riad könnte ein milliardenschwerer Kuhhandel geführt haben, den Katar mit Iran eingegangen ist. Die «Financial Times» berichtet, die irakische Schiitenmiliz Kataeb Hizbollah habe Mitglieder der katarischen Herrscherfamilie als Geiseln genommen, um die Freilassung schiitischer Kämpfer in Syrien zu erpressen. Die Kataeb Hizbollah wird von der iranischen Quds-Brigade trainiert, einer Eliteeinheit, die direkt dem geistlichen Führer Ayatollah Khamenei untersteht. Als Schmiermittel für den Geiseltausch soll Katar 700 Millionen Dollar an Iran gezahlt haben und bis zu 300 Millionen an die Tahrir al-Sham, die der Kaida nahesteht, und die salafistische Ahrar al-Sham. Katar hätte also gleichzeitig Assads radikalste Gegner und seine radikalsten Unterstützer finanziert.

Wenn die Ausgangslage verwirrend ist, so sind es die möglichen Konsequenzen noch mehr. Die USA unterhalten nämlich auf der kleinen Halbinsel Katar ihre wichtigste Militärbasis im Nahen Osten, al-Udeid. Die US-Operationen in Syrien, in Afghanistan, im Irak und weiteren Ländern werden hier koordiniert; rund 11 000 US-Soldaten sind in al-Udeid stationiert. Was mit diesem Stützpunkt passiert, ist völlig offen, denn US-Präsident Donald Trump hat die Saudis ermuntert, gegen den Terrorismus und seine Unterstützer vorzugehen – und dazu zählt er offenbar auch Katar. Doch Saudi-Arabien wird selber verdächtigt, terroristische Organisationen wie den IS finanziert zu haben. Erst spät, unter Druck der Regierung Obama und aus der Einsicht heraus, dass der IS auch den Saudi-Herrschern gefährlich werden könnte, änderte Riad seine Strategie und begann, die sunnitischen Terrororganisationen zu bekämpfen. Doch ideologisch stehen sich die radikalen Islamisten und die saudischen Herrscher nach wie vor nahe.

Das Druckmittel von Katar heisst Flüssiggas

Katar könnte durch einen Boykott in eine schwierige Versorgungslage geraten. Selber verfügt das Emirat jedoch ebenfalls über ein Druckmittel: Katar ist nur ein kleines Öl-Land, jedoch der weltweit grösste Produzent von Flüssiggas. Würden die Saudis dessen Export zu verhindern versuchen, oder entschieden sich umgekehrt die Kataris für einen Lieferstopp, entstünden in den VAE, aber auch in Japan, Südkorea oder China Versorgungslücken, was diese sicher nicht stillschweigend über sich ergehen liessen.

Fussballfans fragen sich, ob der Konflikt Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft in fünf Jahren haben werde. Das ist heute unmöglich zu beantworten, könnte sich aber als marginal erweisen. Denn eine viel bangere Frage drängt sich auf: Saudi-Arabien setzt vehement seinen Anspruch auf die Führungsposition auf der Arabischen Halbinsel durch. Iran versucht, diesen Anspruch zu unterlaufen, indem es Assad in Syrien und radikale Schiitenmilizen im Irak und im Libanon unterstützt. Trump hat bei seinem Besuch in Saudi-Arabien mit den Saudis einen Waffendeal über mehr als 100 Milliarden Dollar abgeschlossen und Iran erneut als Hort des Terrors gebrandmarkt. Wird hier der seit langem heraufbeschworene, bewaffnete Konflikt zwischen dem absolutistischen sunnitischen Königreich und der schiitischen Gottes-Republik angebahnt? Die Frage ist von apokalyptischer Tragweite.