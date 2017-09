Radikale Tierschützer planen am Samstag in Zürich eine Demonstration gegen Tierversuche mit Affen. Sie haben von der Polizei die Bewilligung erhalten, vor den Toren der ETH und der Universität zu protestieren. Just an dem Tag, an dem die Hochschulen die Wissenschaftstage Scientifica abhalten. Die Wissenschaftler sind empört. Der Tierschutz ist seit den Skandalen in Hefenhofen TG zwar im Aufwind. Doch mit der Demonstration gegen Tierversuche stellen sie den Forschungsstandort infrage.