Dass der Einkaufstourismus im Ausland den Schweizer Detailhandel ärgert, ist klar. Immerhin flossen letztes Jahr rund 10 Milliarden Franken ins Ausland ab, wie die Credit Suisse errechnet hat. Doch nun die Einkaufstouristen mit bürokratischen Hürden zu plagen, ist der falsche Weg. Heute dürfen Waren bis zum Wert von 300 Franken eingeführt werden, ohne dass man am Zoll dafür die Schweizer Mehrwertsteuer abliefern muss.

Was soll es nun bringen, diese sogenannte Wertfreigrenze wie gestern im Ständerat beantragt, auf 50 Franken zu senken? Nehmen wir an, jemand kauft beim deutschen Lebensmitteldiscounter für 100 Euro ein. Liesse er sich tatsächlich davon abhalten, bloss weil der Zoll künftig 2,75 Franken Mehrwertsteuer kassiert? Das ist schwer vorstellbar. Oder schreckt es Schweizer ab, wenn der Preisvorteil in Deutschland bei Drogerieartikeln auf 35 Prozent sinkt, nur weil der Zoll schon bei tieferen Beträgen zulangt? – Ebenfalls kaum vorstellbar.